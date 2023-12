Ayoola Smart ha parlato della stagione 2 della serie La ruota del Tempo, svelando quale è stata la sua scena preferita con al centro il personaggio di Aviendha.

L’attrice, intervistata da ComicBook.com, ha rivelato che si è preparata per interpretare una guerriera Aiel con grande impegno fin dal primo momento dopo essere arrivati a Praga, imparando a usare una lancia, con allenamenti di ginnastica, combattimento corpo a corpo e utilizzando armi come i pugnali. Ayoola ha raccontato:

Ho fatto molti combattimenti che non erano presenti nello show e non dovevano essere nella serie, per abituarmi alle situazioni di combattimento e a reagire, fare cose simili. Non ho mai avuto un ruolo che richiedesse questo livello di combattimento.

Smart ha aggiunto che ha lavorato con pugili che sono stati campioni mondiali e stunt professionisti, ottenendo da tutti aiuto e sostegno.

L’attrice ha poi svelato quale è stato il momento che ha apprezzato maggiormente durante le riprese:

Ho amato realmente girare la sequenza di combattimento come introduzione ad Aviendha. Era la prima cosa che abbiamo girato e ci è voluto tempo per realizzarla, e mostrare Aviendha in quella sequenza è stato davvero utile e molto divertente. E sembrava davvero fantastico, il che aiuta molto.

Smart ha quindi commentato il legame tra il suo personaggio e Perrin (Marcus Rutherford) spiegando:

Aviendha e lui… Penso siano semplicemente dei fantastici compagni di avventure. Sembrano dei fantastici compagni. E so che non è il modo in cui Aviendha viene introdotta nei romanzi, è diverso. E se si pensa ai libri, questi due personaggi non interagiscono molto. Penso sia bello poter creare nuovi legami in cui entrambi i personaggi possono ottenere qualcosa uno dall’altra. Penso che ci sia un motivo per cui hanno scelto Perrin come persona con cui interagisce per prima.