Fares Fares ha parlato del destino del suo personaggio, Ishamael, nella stagione 2 della serie La ruota del tempo in una nuova intervista rilasciata a ComicBook.

Nel season finale Rand al’Thor (Josha Stradowski) uccide rapidamente Ishamael, senza quindi mostrare sugli schermi l’epica battaglia nel cielo raccontata tra le pagine dei libri.

Fares ha quindi commentato quanto accaduto e la velocità che ha contraddistinto gli eventi:

In un certo senso Ishamael voleva finire tutto e voleva morire, e farlo veramente. Forse quando ha visto Rand avvicinarsi a lui con quella spada voleva dire che stava per morire. Penso fosse voluto, Ishamel ha lasciato che accadesse.

L’attore ha quindi ammesso il suo dispiacere per non aver letto le reazioni dei fan al rapporto tra Ishamael e Lanfear (Natasha O’Keefe), che si sono avvicinati dopo essere stati uno contro l’altra:

Sfortunatamente non le ho lette, ma quelle scene erano, per me, le più interessanti e divertenti su cui lavorare. Prima di tutto ho amato lavorare con Natasha: è stata grandiosa e abbiamo avuto un feeling grandioso insieme. Inoltre era qualcuno allo stesso livello di Ishamael, che stava compiendo lo stesso percorso, o almeno il mio personaggio potrebbe aver pensato in quel modo. Lanfear è stata una vera amica per Ishamael, qualcuno a cui poteva rivolgersi per ottenere sostegno e che conosceva da così tanto tempo. Ed è stato interessante mettere vari strati in quel legame e avere delle scene grandiose su cui lavorare. Le amo.

L’interprete di Ishamael ha poi aggiunto:

Alla fine avrebbero agito per la stessa causa, per raggiungere lo stesso obiettivo finale, tuttavia Ishamael sapeva che non poteva fidarsi totalmente di Lanfear, ma le voleva così tanto bene e avrebbe detto ‘Va bene. Può fare quello che vuole. Sono comunque in controllo’.

Fares ha poi frenato le speranze dei fan di rivederlo:

Penso fosse una grandiosa scena di morte ed è stata una sequenza realmente fantastica da girare. E ho apprezzato davvero l’ultimo episodio: è un personaggio complesso e puoi sempre dire molto di più. Ma, per me, per il modo in cui ci siamo avvicinati alla seconda stagione, ho provato la sensazione che fosse una scena grandiosa con cui terminare la stagione.

