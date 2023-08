Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Rosamund Pike ha parlato della stagione 2 della serie La Ruota del Tempo, in arrivo venerdì 1 settembre su Prime Video, anticipando qualche dettaglio di quanto accadrà a Moiraine.

L’attrice ha dichiarato che, rispetto alla prima stagione in cui bisognava introdurre i personaggi e il mondo, nelle puntate inedite si può letteralmente “prendere il volo” e concentrarsi sugli eventi al centro della storia, sapendo già persino chi è il Drago Rinato e ciò che significa per il mondo. Rosamund ha comunque sottolineato:

Ci saranno altri villain da rivelare quando debutterà la seconda stagione. E questa volta i nostri nemici non saranno solamente senza parole. A prescindere da quanto fossero spaventosi i Trolloc, loro non potevano essere coinvolti in battaglie dialettiche e abbiamo dei villain in questa stagione che sono terrificanti per il loro sangue freddo.

Nella seconda stagione i personaggi principali saranno poi tutti separati, oltre a essere cresciuti e maturati rispetto alle puntate precedenti. L’attrice ha ribadito:

Questi personaggi stanno realmente intraprendendo un percorso all’insegna della maturazione e li vediamo svilupparsi in modi davvero interessanti distanti uno dall’altro. Ricordatevi che questi sono dei ragazzi che provengono da un piccolo villaggio nelle montagne. Non avevano visto il mondo e si rendono conto che cose considerate delle leggende sono in realtà vere, e ci sono dei veri pericoli nel loro mondo.

Moiraine, invece, si trova senza potere e sarà quindi particolarmente vulnerabile, situazione che la fa sentire esposta, portandola quindi ad attaccare con le parole, ferendo chi la circonda.

Nella seconda stagione si scoprirà quindi cosa è pronta a rischiare per la causa che ha portato avanti negli ultimi 20 anni, ovvero trovare il Drago Rinato e aiutarlo a prepararlo ad affrontare l’ultima battaglia.

Rosamund ha poi sottolineato che il suo personaggio ama avere il controllo e non è brava a stringere alleanze, non fidandosi degli altri. Chi fa parte di Aes Sedais sa come manipolare la verità e lei ha bisogno che Rand (Josha Stradowski) si fidi di lei, oltre al fatto che proprio lei deve fidarsi del giovane, per poterlo guidare.

Pike ha sottolineato:

Moiraine è brava nel prevedere il comportamento umano e, alle volte, è lei ad aver gettato le basi per spingere le persone a scegliere un sentiero, scommette sul fatto che lo faranno basandosi sul fatto che ha gettato le basi per quelle scelte.

Nella seconda stagione si scoprirà infine come è nato il legame tra Moiraine e Siuan Sanche (Sophie Okonedo), vedendo come abbiano affrontato insieme la missione prima che avvenissero dei cambiamenti. Il loro rapporto è, tuttavia, proibito ed entrambe devono seguire delle regole, quindi devono mantenere segreto il fatto che stiano collaborando per sostenere il Drago Rinato:

Sono segreti in segreti all’interno di altri segreti… Ed è piuttosto difficile alle volte mantenere tutte queste menzogne! Anche per me, devo ricordarmi che il mondo creato da Robert Jordan è molto complesso, ma facciamo del nostro meglio.

