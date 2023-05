Prime Video ha svelato la data di uscita della stagione 2 della serie La Ruota del Tempo: l’appuntamento per il secondo capitolo della storia tratta dai romanzi di Robert Jordan è stato fissato all’1 settembre.

Al centro della trama c’è Rand al’Thor (Josha Stradowski), che ha scoperto di essere il Drago Rinato, ovvero una figura pericolosa che è destinata a salvare il mondo o a distruggerlo. Un esercito di potenti sacerdotesse cerca in ogni modo di proteggerlo dall’Oscuro, ma devono fare i conti con il suo potere in progressivo aumento e alla follia che sta prendendo il controllo su di lui. Nella seconda stagione il gruppo di protagonisti dovrà affrontare nuovi pericoli mentre sono divisi in varie parti del mondo. La donna che li ha trovati e guidati è ora priva di poteri, non potendoli aiutare, e i giovani dovranno trovare altre fonti di forza.

Nel cast ci sono anche Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine Damodred,

Daniel Henney che è Lan Mandragoran, Zoe Robins nei panni di Nynaeve al’Maera, Madeleine Madden che interpreta Egwene al’Vere, Marcus Rutherford nei panni di Perrin Aybara, Donal Finn che è Mat Cauthon, e Ceara Coveney nei panni di Elayne Trakand.

La ruota del tempo vede Rafe Judkins impegnato come sceneggiatore, produttore e showrunner.

Che ne pensate delle foto e della data di uscita della stagione 2 della serie La Ruota del Tempo? State attendendo i nuovi episodi?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Wrap



Le serie imperdibili