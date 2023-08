Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Venerdì 1 settembre arriverà sugli schermi di Prime Video la stagione 2 della serie La Ruota del Tempo e nel ruolo di Mat Cauthon ci sarà ora Dónal Finn, che ha sostituito Barney Harris.

Il personaggio, al termine del primo capitolo della storia, era rimasto da solo, isolato dal resto dei protagonisti.

L’attore, intervistato da TVLine, ha cercato di non pensare al fatto che stava unendosi al cast interpretando uno dei protagonisti quando la storia era già iniziata da tempo. Finn ha spiegato:

Sapere quanto i fan amassero questo personaggio mi ha motivato ad assicurarmi che stessi interpretando il personaggio nel posto giusto e quel processo mi ha portato a raccogliere tutto il lavoro scritto per la prima stagione, tutti quegli script, e immergermici per creare un passato per Mat. Poi, per dare sostanza a quel personaggio, è stato enormemente utile immergermi nei romanzi e cercare il tono di questo uomo, la sua etica e la sua voglia di vivere, il tutto portato all’estremo, oltre a come interagisce con le persone e gli oggetti nello spazio. Quello, in un certo senso, mi ha permesso di conoscerlo in un modo nuovo.

L’attore era stato infatti scelto prima dell’arrivo degli episodi della prima stagione su Prime Video:

L’ho vista insieme ai fan e sono stato felice di scoprire che c’era una certa coesione tra il Mat della stagione 1 e quello della stagione 2. Quell’elemento è stato casuale. Penso che sia qualcosa di legato allo spirito del personaggio, che è così forte e ritratto con colori così forti da Robert Jordan. Quelle sono le caratteristiche in entrambe le interpretazioni e testimoniano quanto sia brillante come personaggio.

Dónal, anticipando qualche dettaglio della seconda stagione, ha spiegato:

Lo incontreremo in questo momento di isolamento, ed è in una fase di recupero, ma penso che stare da solo lo abbia costretto a riflettere e a essere più introspettivo, in un certo senso introverso. E penso che abbia avuto tutte quelle esperienze legate al fatto che sei da solo e inizi a ripensare alle decisioni che hai preso, ai comportamenti e agli schemi che hai usato per vivere. Penso sia quella la situazione in cui si trova.

Mat, secondo il suo nuovo interprete, non è felice delle decisioni prese in precedenza:

Forse inizia questo percorso all’insegna della redenzione e si chiede quali aspetti del suo comportamento stanno funzionando per lui e quali no. A cosa deve dire addio? Ma, inoltre, in La Ruota del Tempo c’è questo tema legato a essere predestinati e ad avere il futuro segnato, quindi se il comportamento di Mat cambia, questo avrà forse un effetto sulla persona che dovrebbe diventare? O quel cambiamento è già scritto e non ha nulla da dire per quanto riguarda la persona che deve diventare?

Finn ha poi ammesso che ama girare scene d’azione, ma non ha potuto anticipare spoiler su quello che verrà mostrato, pur sottolineando che ha imparato ad accettare e amare il “soldato” che è dentro di lui.

Finn ha quindi ricordato che nella saga letteraria Mat, fino alla sua morte, sostiene di non essere un eroe e che non riconosce il suo coraggio e forza. L’attore ha aggiunto:

Penso che in tempi di crisi si ritroverà ad agire in modo incredibilmente altruista per proteggere chi lo circonda e per lavorare con l’intenzione di essere a disposizione delle persone che ama.

Dónal ha ribadito che il giovane vuole fare del bene, ma forse non si considera nello stesso modo e questo ha conquistato i fan:

Penso sia qualcuno che riconosce il fatto di essere in una battaglia, nel fango, con un coltello, come ogni giorno, ma sta scegliendo di trovare questi momenti di leggerezza e gioia, ed è qualcosa di davvero altruista. Quella è certamente uno degli elementi che ho amato interpretare di lui.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Dónal Finn sul personaggio di Mat nella stagione 2 della serie La Ruota del Tempo?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: TVLine

Le serie imperdibili