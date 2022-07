La serie La ruota del tempo ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 da parte di Amazon Studios.

Durante ll San Dego Comic-Con 2022 c’è stato un interessante panel sul futuro della saga ed è stato annunciato che alla base della terza stagione ci saranno gli eventi raccontati in The Shadow Rising – L’ascesa dell’ombra.

Lo showrunner Rafe Judkins ha dichiarato:

Sono così elettrizzato dal fatto che potremo realizzare una terza stagione di La ruota del tempo. L’Ascesa dell’ombra è sempre stato il mio libro preferito della saga, quindi poterlo portare in televisione e proporre a nuovi spettatori le storie che mi hanno fatto innamorare di questi libri è un grande onore e qualcosa a cui ho lavorato fin da quando ho proposto lo show vari anni fa.

Vernon Sanders, a capo di Amazon Studios, ha aggiunto:

Siamo così entusiasti nell’immergerci più a fondo nel mondo di La ruota del Tempo con Rafe Judkins e il suo team, che hanno compiuto un lavoro così meraviglioso nell’onorare la visione di Robert Jordan e nell’offrire un’incredibile esperienza visiva ai clienti di Prime Video. La prima stagione è stata apprezzata dai fan più leali tra chi apprezza Jordan, e a chi ha scoperto la saga solo ora, dimostrando che questo è uno show che sa distinguersi nel suo genere. Non potremmo essere più felici nel dare ai fan ancora più motivi per essere entusiasti nei confronti dello show e offrire ancora più La Ruota del Tempo ai nostri consumatori di tutto il mondo.

Il progetto è ambientato in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono accedervi. Al centro della trama ci sarà Moiraine (Rosamund Pike) membro di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque ragazzi e ragazze, tra cui è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

Nel cast della serie della Ruota del tempo troviamo Josha Stradowski nel ruolo di Rand al’Thor. Daniel Henney sarà Lan Mandragoran e, secondo quanto riportato, la sua strada incrocerà quelle di Moiraine e di Nynaeve al’Meara (Zoe Robins).

L’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins.

Fonte: ComicBook