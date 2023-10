Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 2 de La Ruota del Tempo si è conclusa con un cliffhanger che porterà a una stagione 3 già confermata.

Parlando con Entertainment Weekly, Rafe Judkins ha parlato di come l’inclusione di Moghedien avrà un impatto sulla stagione 3 de La Ruota del Tempo. Lo showrunner ha parlato delle motivazioni di Moghedien, e dei rinnegati:

Una volta presentati tutti i personaggi, ottieni due cose davvero divertenti. Ognuno di questi personaggi è una persona immortale di incredibile potere che ha tremila anni di storia alle spalle. Speriamo che quella scena con Moghedien sia un segnale per il pubblico. Potreste amare Ishamael e Lanfear, ma ognuna di queste persone è assolutamente unica e pazza a modo suo. Ci sono dei Rinnegati nascosti nel nostro mondo che incontreremo nella terza stagione? Nei libri, ognuno di loro appare in un modo unico per quel Rinnegato. E quindi è una cosa davvero divertente da svelare nello show perché loro sono quasi rappresentanti di diverse versioni del male. Moghedien è divertente perché non è guidata dall’amore come lo sono Lanfear e Ishamael, e per questo motivo è un personaggio molto più pericoloso.

Judkins ha anche rivelato di aver tagliato la scena in cui viene svelato che Ingtar è un Amico delle Tenebre, aggiungendo che potrebbe però essere utilizzata in futuro:

In questo finale, c’è una sequenza davvero importante dei libri in cui Ingtar, che è il ragazzo catturato con Perrin e Loial, si rivela essere un Amico delle Tenebre. Ed è una grande storia nei libri, è qualcosa che amo nei libri. E l’abbiamo girato. Semplicemente non ci si connetteva emotivamente con il numero di altre cose che stavano accadendo nel finale. Quindi alla fine abbiamo dovuto toglierlo durante il montaggio. Anche se penso che prima o poi la pubblicheremo in modo che tu possa vederla, perché Greg [Greg Chilligirian] che interpreta Ingtar è fantastico ed è una scena fantastica. Ed è meraviglioso perché è tratto dai libri e penso che dovrebbe essere nel canone del mondo, ma semplicemente non aveva senso nel finale.

La seconda stagione de La Ruota del Tempo è disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° settembre. La serie è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia ed è interpretata da Rosamund Pike (L’amore bugiardo – Gone Girl, I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand.

