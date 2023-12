Fran Drescher ha parlato della possibilità che venga realizzato un reboot della serie La Tata, ammettendo che non esclude nessuna possibilità.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, la star della sitcom cult ha spiegato che è felice dell’arrivo in streaming su Max della serie, aggiungendo che attualmente non riesce nemmeno a pensare alla possibilità di realizzare una sitcom, essendo troppo stanca dopo le negoziazioni che hanno portato alla fine dello sciopero degli attori. Fran ha tuttavia aggiunto:

Non escludo nulla mai del tutto. Lo show che ho realizzato è popolare oggi come lo era 30 anni fa. La moda, gli aspetti comici, l’aspetto. Quindi è ancora vivo e in salute. E durante lo sciopero non sono stata in grado di promuovere La Tata e per me è stato triste perché normalmente faccio sempre delle cose sui social media per sostenere lo show.

Drescher ha successivamente spiegato che in futuro probabilmente scriverà un altro libro e probabilmente continuerà a recitare in film indipendenti. Ritornare protagonista di una sitcom, invece, richiede un impegno che attualmente non si sente in grado di assicurare.

Che ne pensate dei commenti di Fran Drescher sulla possibilità di realizzare un reboot della serie La Tata? Sperate in un ritorno della simpatica Francesca sugli schermi?

Fonte: The Hollywood Reporter