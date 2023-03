La serie La Tata sta per compiere 30 anni e la protagonista Fran Drescher ha rivelato che potrebbe presto arrivare qualcosa di speciale per la gioia dei fan.

L’attrice, sul red carpet dei SAG Awards 2023, ha infatti spiegato:

Abbiamo un importante incontro con i nostri partner della Sony. Questo è l’anno del trentesimo annivesario da quando è iniziata la serie e voglio realizzare qualcosa di speciale.

Fran ha quindi aggiunto:

Penso che sia sconvolgente perché è più popolare che mai su HBO Max.

Drescher ha creato la serie insieme a Peter Marc Jacobson e la serie La Tata è andata in onda sugli schermi americani di CBS dal 3 novembre 1993 al 23 giugno 1999.

La storia di Francesca, che si ritrova a lavorare per il sofisticato Mister Sheffield e la sua famiglia è diventata, nel corso degli anni, uno dei titoli più amati dal pubblico televisivo.

Per ora, comunque, non c’è ancora nulla di ufficiale e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli.

Che ne pensate? Cosa vi attendete per i festeggiamenti per l’importante anniversario della serie La Tata dopo le parole di Fran Drescher?

Fonte: ET