Mike Flanagan è tornato a parlare dell’adattamento della saga La Torre Nera, scritta da Stephen King, sostenendo che la realizzaazione della serie sembra probabile.

Il regista, che recentemente ha ottenuto anche il sostegno di Stephen King al progetto, ha parlato del lavoro compiuto mentre era ospite al Tribeca Film Festival.

Flanagan ha raccontato:

Quello è il progetto che voglio, più di tutti gli altri, realizzare. Ho i diritti. Siamo in sciopero. Ma sono davvero ottimista e penso che siamo su un percorso grandioso con il progetto. Abbiamo dei buoni partner, non ne possiamo parlare, ma penso che accadrà. Non posso dirlo con certezza, ma le prospettive sono buone. Spero che succeda.

Il regista, alcuni mesi fa, aveva già anticipato che spera di poter realizzare uno show composto da cinque stagioni:

Lo script del pilot è una delle mie cose preferite su cui ho dovuto lavorare. Lavorare a quel progetto è surreale. Siamo sorpresi e grati per il fatto che Stephen King si fidi di noi per un tale compito.

Che ne pensate? Sperate che la serie ideata da Mike Flanagan e tratta dalla saga La Torre Nera venga realizzata?

La Torre Nera è stato in sviluppo per molti anni presso la Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer. L’idea era di realizzare dei film e delle serie tv interconnesse, ma alla fine è stato prodotto solo un film con protagonista Idris Elba che si è rivelato un insuccesso. Media Rights Capital aveva iniziato a sviluppare il pilot della serie tv collegata al film proprio per Amazon Studios, sotto la guida di Vernon Sanders, ma poi il progetto è stato bloccato.

