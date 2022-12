Solo pochi giorni dopo l’annuncio del nuovo accordo pluriennale della Intrepid Pictures con Prime Video, ecco arrivare l’annuncio che la coppia di produttori Mike Flanagan e Trevor Macy realizzeranno un nuovo adattamento de La Torre Nera di Stephen King, questa volta come serie tv.

I due lo hanno rivelato a Deadline, entrando nel dettaglio del nuovo accordo:

Prima che stringessimo l’accordo con Amazon, abbiamo acquisito i diritti de La Torre Nera, che per la maggior parte della mia vita è stato un sogno quasi come il Santo Graal. Questi diritti non sono inclusi nel nostro accordo con Amazon, il che non significa che non potrebbero essere loro, alla fine, a produrre la serie: non lo sappiamo ancora. Ma è un progetto che stiamo sviluppando in autonomia e che non vediamo l’ora di iniziare a mettere in piedi.

Flanagan spiega di aver concepito la serie come un progetto da cinque stagioni più due film autonomi a seguire:

Ho scritto un pilot, la vediamo come una serie che duri almeno cinque stagioni. Lavoro a questo progetto da sempre, ho buona parte di questa serie già in mente. Ma ho scritto un pilot che mi entusiasma davvero, e ho un piano molto dettagliato per la prima stagione e poi un piano più ampio per le stagioni successive. Ovviamente se arriveremo a fare questa serie coinvolgerò altri sceneggiatori con cui ho già lavorato, faremmo una writers room intima e favolosa. […] La sceneggiatura del pilot è una delle cose che amo di più tra quelle che ho scritto. È stato surreale lavorarci. Quindi sono veramente onorato e grato del fatto che Stephen King si sia fidato di noi e ci abbia dato i diritti. Speriamo di trovare i partner giusti per realizzare questo progetto.

Il produttore ha parlato con Stephen King dell’adattamento, e lo ha convinto ad affidare a loro i diritti:

Gli ho mandato un progetto molto, molto dettagliato di ciò che volevo fare. Ed è in risposta a ciò che ci ha dato i diritti. Non lavorerei mai a progetto simile se lo avessimo messo su una traiettoria distante dal materiale di King, ma ci ha dato tantissimo sostegno ed è entusiasta delle nostre idee.

Ricordiamo che la Intrepid ha prodotto diversi film, alcuni dei quali tratti da romanzi di King come Doctor Sleep e Il gioco di Gerald.

La Torre Nera è stato in sviluppo per molti anni presso la Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer. L’idea era di realizzare dei film e delle serie tv interconnesse, ma alla fine è stato prodotto solo un film con protagonista Idris Elba che si è rivelato un insuccesso. Media Rights Capital aveva iniziato a sviluppare il pilot della serie tv collegata al film proprio per Amazon Studios, sotto la guida di Vernon Sanders, ma poi il progetto è stato bloccato. Sembra quindi che La Torre Nera sia una property verso la quale Amazon ha un interesse: inutile dire che è alquanto probabile che la serie venga prodotta proprio da Amazon nell’ambito dell’accordo con la Intrepid. Vi terremo aggiornati!