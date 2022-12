Lacey Chabert ha commentato le critiche rivolte dalla collega Candace Cameron Bure nei confronti di Hallmark Channel.

L’ex star di Party of Five, che ha realizzato oltre 35 film per l’emittente americana, ha dichiarato a Vulture che si sente a casa nel lavorare per Hallmark:

Sono in grado di essere maggiormente chi sono qui rispetto, probabilmente, a ogni altra realtà in cui ho lavorato.

Candace aveva suscitato non poche polemiche con le dichiarazioni rilasciate dopo il passaggio a Great American Family in cui sosteneva che la nuova emittente aveva al centro il matrimonio tradizionale e che Hallmark, dopo il cambio di leadership, era totalmente cambiata.

Chabert ha però replicato:

Ogni cambiamento che ho sentito è stato all’insegna dell’accogliere le nostre idee creative. E dare il meglio che ho da offrire è la mia responsabilità nei confronti del pubblico che continua a sintonizzarsi sui miei film. Quella è sempre la mia missione. Non abbandonerò mai quello che Hallmark significa per me, che è tutto ciò che è concentrato intorno al cuore. Non penso ci siano altri progetti che quello cambi presto.

Lacey ha aggiunto, parlando dei colleghi che hanno preferito passare a Great American Family:

Sapete cosa, auguro a tutti il meglio. Non posso realmente commentare ulteriormente oltre il fatto che tengo a tutte le persone coinvolte.

