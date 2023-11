Dopo Matt LeBlanc, Courteney Cox, e Jennifer Aniston, David Schwimmer è la quarta star di Friends a dire addio a Matthew Perry sui social dopo la morte dell’attore, avvenuta improvvisamente il 28 ottobre.

Schwimmer, che nella serie interpretava Ross, migliore amico del Chandler di Perry e in seguito suo cognato, ha pubblicato una foto al fianco del collega.

Grazie per dieci anni incredibili di risate e creatività.

Non dimenticherò mai il tuo impeccabile tempismo comico e come chiudevi le battute. Potresti prendere una linea retta di dialogo e piegarla alla tua volontà, risultando in qualcosa di così del tutto originale e inaspettatamente divertente da stupire ancora.

E tu avevi cuore. Cosa con cui sei stato generoso e che hai condiviso con noi, così da poter creare una famiglia composta da sei sconosciuti.

Questa foto è di uno dei miei momenti preferiti con te. Ora mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo.

Ti immagino lassù, da qualche parte, con lo stesso abito bianco, le mani in tasca, mentre ti guardi intorno…

“Potrebbero esserci altre nuvole?”

Fonte: Instagram