Dopo Matt LeBlanc e Courteney Cox, Jennifer Aniston è la terza star di Friends a dire addio a Matthew Perry sui social dopo la morte dell’attore, avvenuta improvvisamente il 28 ottobre.

Anche Jennifer Aniston ha pubblicato un video tratto da Friends al fianco di Perry, nel momento in cui Rachel stava dicendo addio a tutti i suoi amici ed era il turno di Chandler. Il discorso tra i due è facilmente ripetibile per salutare l’amico scomparso.

Oh ragazzi, questo è stato davvero un brutto colpo… Dover dire addio al nostro Matty è stata un’ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima. Tutti noi sperimentiamo una perdita ad un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dovuta all’amore. Essere in grado di SEDERSI davvero in questo dolore ti permette di sentire momenti di gioia e gratitudine provati dall’aver amato qualcuno così profondamente. E lo abbiamo amato profondamente. Era una parte integrante del nostro DNA. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata una famiglia scelta che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso. Matty sapeva che amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito la “risata” pensava che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E ragazzi, è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte. Nelle ultime due settimane mi sono riletta i nostri messaggi. Ridevo e piangevo e poi ridevo ancora. Li terrò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto. (La seconda foto…)

Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno… a volte riesco quasi a sentirti dire “Potresti ESSERE più pazzo?”

Riposa in pace fratellino.

Mi hai sempre rallegrato la giornata…

Fonte: Instagram