La produzione di Lady in the Lake, la serie Apple TV+ con protagonista Natalie Portman, è stata interrotta a causa di minacce di estorsione.

Le riprese di Lady in the Lake sono iniziate a Baltimora diversi mesi fa ma, come riportato da Deadline, sono state messe in pausa a causa di alcune minacce della gente del posto. Secondo il dipartimento di polizia di Baltimora, la troupe stava girando nell’area del centro e i produttori sono stati accolti da un gruppo di persone che hanno affermato che se non avessero smesso di girare sarebbero tornati e avrebbero sparato a qualcuno. È stato anche riportato da The Baltimore Banner che alcuni spacciatori hanno tentato di estorcere 50.000 dollari agli addetti ai lavori e che i produttori hanno rifiutato di pagare.

La produzione sta ora cercando un’alternativa su dove girare, o che la situazione si calmi.

A scrivere la sceneggiatura sono stati la regista Alma Har’el che si occuperà anche della regia e della produzione, Sheila Wilson, Zach Shields, Vanessa Baden-Kelley, Briana Belser, Nambi Kelly, Byron Bowers e Boaz Yakin.

Nel team della produzione ci saranno anche Portman, Sophie Mas, la casa di produzione Crazyrose che era stata fondata da Jean-Marc Vallée e Nathan Ross, Julie Gardner di Bad Wolf, Amy J. Kaufman e Layne Eskridge di POV Entertainment.

