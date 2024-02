Sono iniziate ufficialmente le riprese di Landman, la nuova serie di Taylor Sheridan in arrivo su Paramount+ nel 2025.

Protagonista della serie Billy Bob Thornton. Questa la trama:

Ambientata nelle proverbiali boomtown del Texas occidentale, Landman è una fiaba moderna sulla ricerca della fortuna nel mondo dei pozzi petroliferi. Basata sul noto podcast omonimo in undici puntate, la serie racconta la storia a tutto tondo che segue le vicende di operai di estrazione e selvaggi miliardari che alimentano un boom così grande che ha plasmato nuovamente il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica.

Co-creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace, la serie vede nel cast anche Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville) e Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia).

Le riprese sono in corso nei pressi di Fort Worth, in Texas, vicino al celebre ranch di Sheridan dove viene girato Yellowstone. Alla produzione MTV Entertainment Studios, 101 Studios e la Bosque Ranch Productions di Sheridan.

