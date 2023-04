Donald Glover è tornato a parlare della serie tv di Star Wars dedicata a Lando Carlissian che lo vedrebbe come protagonista.

Intervistato da GW, Glover ha parlato dell’interpretazione di Lando nel film del 2018 e ha confermato che stanno continuando a parlare di un’eventuale ritorno:

Mi piacerebbe interpretare di nuovo Lando. È un momento divertente per essere lui. Deve solo essere il modo giusto, deve solo essere fatto nel modo giusto. Il tempo è prezioso. Penso che tutti negli ultimi due anni, con questa merda di pandemia, ci siamo resi conto che il nostro tempo è prezioso, puoi fare solo determinate cose in questo lasso di tempo. Quindi, ad esempio, non sono interessato a fare qualcosa che sia solo una perdita di tempo o solo uno stipendio. Preferisco di gran lunga trascorrere del tempo con le persone che mi piacciono. Quindi deve essere solo il modo giusto. Voglio dire, Lando è sicuramente qualcuno con cui mi piacerebbe uscire. Voglio dire, ne stiamo parlando. Questo è tutto quello che posso dire, senza che Kathleen Kennedy mi dia la caccia.

Annunciata al Disney Investor Day nel 2020, la serie di Star Wars dedicata a Lando è stata descritta come una serie evento per Disney+. Il creatore di Dear White People Justin Simien è stato annunciato come showrunner, ma non è chiaro se sia ancora coinvolto. La strategia per Star Wars e Disney+ è in gran parte cambiata negli anni successivi alla conferma della serie, quindi al momento non c’è alcuna certezza sul suo sviluppo.

