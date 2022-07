Il romanzo Lasciami entrare, il romanzo scritto da John Ajvide Lindqvist, è stato adattato in una nuova serie tv di cui sono state diffuse le prime foto e nuovi dettagli.

I protagonisti sono Mark (Demian Bichir) e sua figlia Eleanor e lo show cercherà di offrire un ritratto della fragilità umana, della forza e della compassione mostrando fino a che punto si è disposti a spingersi pur di proteggere i propri figli dai mostri esistenti nel mondo, rischiando di trasformarsi in uno di loro.

La vita della ragazzina dodicenne e di suo padre Mark è cambiata per sempre dopo che Eleanor è stata trasformata in vampiro, costringendola a uscire solo di notte, mentre il padre cerca di riuscire a ottenere il sangue umano di cui ha bisogno per rimanere in vita.

Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) avrà il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Seith Mann, invece, è stato invece il regista del pilot. Nel team della produzione anche Marty Adelstein e Becky Clements, oltre a Bichir.

Hinderaker, intervistato da Entertainment Weekly, ha spiegato:

Il film originale è su un rapporto tra un ragazzino bullizzato e isolato e una ragazzina solitaria, che scopriamo essere un vampiro. Quello che ho trovato così coinvolgente del film è che c’è inoltre un rapporto più piccolo tra il vampiro e l’adulto che si occupa di lei. Ho usato realmente il film come ispirazione per una storia che si concentra su una ragazzina di dodici anni che è un vampiro da 10. Il padre si è preso cura di lei, la tiene in vita, li tiene distanti dalla legge e per entrambi ha mantenuto viva la speranza che un giorno troveranno una cura e quella situazione non sarà per sempre la sua vita.

Bichir ha aggiunto:

Questa è la storia di un padre e di sua figlia, e di tutti gli ostacoli che devono affrontare e superare pur di rimanere in vita. La figlia di Mark è stata infettata da un virus davvero strano e terribile, da una malattia. Per me, grazie a questo elemento, questa storia va oltre il semplice essere un raconto di vampiri. Parla di molte delle cose che stiamo vivendo e parla di quanto sia difficile in ogni società, per chiunque, essere diverso e provare ad adeguarsi.

Hinderaker ha inoltre sottolineato che era importante catturare lo spirito del film e rendere omaggio a quel progetto:

Nel film c’è quel rapporto tra i due ragazzini che è così centrale nel renderlo iconico, così meraviglioso. Questo padre e questa figlia si trasferiscono accanto a un dodicenne, Isaiah, un ragazzo che è isolato e bullizzato. Isaiah e Madison, il nostro vampiro, formano un’amicizia davvero potente e precaria che rende tutto ancora più instabile perché la madre di Isaiah è una detective dalla omicidi.

Che ne pensate delle nuove foto e delle anticipazioni sulla serie Lasciami entrare? Lasciate un commento!

Fonte: Entertainment Weekly