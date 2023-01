Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anna Torv, interprete di Tess in The Last of Us, ha parlato della scena finale dell’episodio 2, disponibile da ieri. Ovviamente se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

In una recente intervista con TV Line, Anna Torv ha spiegato che l’intera sequenza del bacio dell’infetto, che chiude il secondo episodio di The last of Us, è stata realizzata in post-produzione:

Disgustosa vero? Non avevo visto nulla, è tutta post-produzione. mi dissero cosa sarebbe successo e io risposi “Ok?” Come dicevo, disgustoso.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: TV Line