Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Neil Druckmann ha pubblicato alcune foto dal dietro le quinte dell’episodio 2 di The Last of Us. Se non volete spoiler, non proseguite nella lettura.

L’episodio 2, disponibile da questa mattina su Now, segna il debutto alla regia per druckmann, che ha ringraziato troupe e attori in due post sul proprio profilo Instagram.

I miei complici nell’episodio 2! Un sentito ringraziamento e complimenti a Paul e Ksenia. Tra l’acuta leadership di Paul come nostro primo AD e l’abilità artistica di Ksenia come nostra DP… eravamo in ottime mani. Mi mancate!

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now. Il primo episodio in italiano debutterà questa sera, sempre su Now e Sky.

Fonte: Instagram, 2