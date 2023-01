Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Anche l’episodio 2 di The Last of Us contiene un’easter egg dedicato al videogioco per PlayStation. Non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Dopo l’easter egg cinematografico del primo episodio, questa settimana nascosta tra le macerie c’è il peluche della giraffa, trovabile anche nel gioco come potete vedere nel tweet qui sotto:

Un’altra utente ha invece messo a paragone l’uscita dal museo nel videogioco e quello nella serie tv. Qui sotto potete vedere il risultato:

e foi NESSE MOMENTO que ficou claro que the last of us é a adaptação mais bem feita de todos os tempos

pic.twitter.com/8fO21upsqm — 𝙥𝙤𝙡𝙤𝙣𝙞𝙤 ⚢ (@thajauregui) January 23, 2023

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now. Il primo episodio in italiano debutterà questa sera, sempre su Now e Sky.

