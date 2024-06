Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Troy Baker è il doppiatore di Joel nel videogioco di The Last of Us ed è comparso anche nell’ultimo episodio della serie HBO nei panni di James, il braccio destro di David (Scott Shepherd). Ospite recentemente del podcast di Katee Sackhoff, ha raccontato un aneddoto sul casting per una parte nel videogioco:

Ho spesso discusso coi registi sulle motivazioni e le intenzioni di un personaggio, e solo ora ho capito che la questione non ha importanza. Facevamo il provino per Henry, personaggio che ha un rapporto conflittuale con Joel all’inizio della storia. C’era un ragazzino in lizza e Gordon Hunt [regista] gli chiede: “Cosa vuole Henry da Joel?“. E lui: “La sua fiducia“. “Esatto“, fa allora Gordon. Dopo le riprese, mi avvicino a quest’ultimo e gli faccio: “Non sono d’accordo, Henry vuole il suo rispetto“. Lui mi risponde: “Non l’ho detto io cosa vuole, l’ha detto il ragazzino. Non mi importava cosa dicesse, ma che facesse una scelta, che lui sapesse cosa vuole il personaggio“.

Baker riflette poi su come oggi sia migliorata l’esperienza di un attore in un videogioco:

In The Last of Us l’importante è l’esperienza, la storia del gioco, il lavoro sui personaggi per me e Ashley Johnson [interprete di Ellie], che è su un altro livello, quasi come in un film immersivo. I videogiochi oggi per un’attore sono una frontiera nuova, o meglio una che sta andando avanti da un po’ di tempo. Solo recentemente c’è uno spazio in cui recitare significa qualcosa, prima era solo incarnare un personaggio e fare dei grugniti.

Potete vedere l’episodio completo qui sotto:

Ricordiamo che le riprese della stagione 2 di The Last of Us sono attualmente in corso. Pedro Pascal e Bella Ramsey ritorneranno nei panni, rispettivamente, di Joel e Ellie insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino sarà Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord in quelli di Owen e Danny Ramirez che invece sarà Manny. Catherine O’Hara sarà guest star della nuova stagione.

The Last of Us è scritto e prodotto a livello esecutivo da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta a livello esecutivo da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells.

