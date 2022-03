Il regista dell’ultima stagione della serie animataha svelato che per narrare le vicende disi è ispirato a un film di

In una recente intervista, Yuichiro Hayashi di Studio Mappa ha infatti svelato di essersi ispirato a 300 di Zack Snyder, per narrare la storia di Ymir la fondatrice.

Sono stato molto combattuto su cosa fare con la parte grafica di quella scena. Non volevo farne un normale flashback. Volevo che il suo aspetto fosse più sorprendente. I personaggi sembrano più scuri perché sono tutti controluce, mentre il cielo è più luminoso. Volevamo che assomigliasse ad alcune riprese del film 300. Come se ci avessimo passato sopra della candeggina. Ha creato un’atmosfera straordinaria. Ho pensato che il normale cielo azzurro non si adattasse a quella scena. Avevamo bisogno di un mondo con un’atmosfera tesa e inquietante per mostrare che qualcosa di insolito stava accadendo.