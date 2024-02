And Just Like That...

L’autrice Candace Bushnell ha dichiarato che non riceverà alcuna royalty dall’accordo recentemente stipulato da Netflix per la messa in onda delle sei stagioni di Sex and the City sulla sua piattaforma.

Inizialmente, la Bushnell aveva ricevuto 100.000 dollari dalla HBO per i diritti televisivi del suo romanzo, che hanno dato vita alla serie TV andata in onda dal 1998 al 2004, e a un franchise che oggi vale centinaia di milioni di dollari. L’autrice è stata schietta nel condividere la sua opinione sul nuovo accordo, dichiarando al quotidiano The Times of London:

Tutti questi uomini che sono a capo di tutto continuano a spostare le carte per fare soldi, perché ogni volta che spostano le carte qualcuno fa la cresta. Il modo in cui gli uomini fanno affari è uno schema Ponzi. La percentuale di donne nell’1% delle persone più ricche al mondo è di circa il 3,5%, e questo è scioccante.

Oltre all’accordo con Netflix, il franchise sta andando avanti con And Just Like That…, rinnovato lo scorso agosto per un terza stagione. Kim Cattrall, che nella serie originale interpretava la bomba sexy Samantha, ha notoriamente rinunciato alla reunion, in seguito a una lunga faida tra lei e la Parker.

Nel frattempo, la Bushnell sta portando in giro le sue esperienze, in uno spettacolo teatrale pieno di aneddoti e ricordi, intitolato True Tales of Success and Sex and the City (Storie vere di successo e di Sex and the City), che di recente ha fatto tappa a Palm Beach, dove ha confermato che, negli anni 2000, era amica di Donald Trump, il più famoso abitante della zona, anche se ora non si parlano più. Ha raccontato che ai tempi lui le fece i complimenti per “i migliori capelli di New York” e ha aggiunto: “Può essere molto affascinante se vuole. Ovviamente è così che è arrivato dov’è”.

