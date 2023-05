Funko ha annunciato due nuovi POP dedicati alla serie tv Law and Order: SVU, già prenotabili negli Stati Uniti.

Le due POP, che potete vedere qui sotto, raffigurano Odafin “Fin” Tutuola (Ice-T) e Olivia Benson (Mariska Hargitay).

Come vi ripetiamo spesso quando parliamo di POP, vi invitiamo a contattare il vostro fornitore di fiducia per eventuali notizie sulla distribuzione europea.

La serie, come gli altri spin-off di Law & Order, racconta in ogni episodio un caso poliziesco e segue da una parte l’attività investigativa attuata da una squadra di detective e da una parte l’aspetto giudiziario con l’iniziativa processuale condotta dalla procura distrettuale. A differenziare la serie dagli altri spin-off è il genere dei crimini trattati. Infatti la trama segue le vicende dell’”unità vittime speciali” della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

