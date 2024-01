Nel cast della stagione 23 di Law & Order c’è spazio per la new entry Reid Scott, interprete del detective Vincent Riley.

La première ha introdotto il personaggio e ha svelato qualche dettaglio sul passato del personaggio, mentre il detective Shaw (Mehcad Brooks) compie delle indagini su un omicidio avvenuto in un campus universitario.

La puntata ha svelato che sono passati tre anni dall’ultima volta che Vincent ha lavorato a un caso di omicidio e non aveva mai sparato un colpo d’arma da fuoco. Tra le sue amicizie c’è poi quella con il sergente Dixon (Camryn Manheim), che lo ha personalmente coinvolto nel team di investigatori.

Reid porta un’energia molto giovanile al ruolo e penso che ci siano due persone della stessa generazione, che non sono così diverse a causa della differenza di età, ma lo sono perché hanno diverse prospettive sulla vita. C’è abbastanza cameratismo, e c’è abbastanza fiducia, che ha ottenuto e si è guadagnato, per farvi credere in questo rapporto. Penso ci siano abbastanza somiglianze tra questi due personaggi che permettono di vedere in loro il potenziale per farli diventare migliori amici. Ma non lo si ottiene troppo velocemente.