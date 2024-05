L’attrice Camryn Manheim ha annunciato che non tornerà nel cast della stagione 24 della serie Law & Order dopo essere entrata a far parte del gruppo degli interpreti del revival nel capitolo 21 della storia prodotta da Dick Wolf.

L’interprete di Kate Dixon ha dichiarato su Instagram:

Ho avuto l’esperienza più incredibile nel far parte dell’universo di Law & Order e, ancora più importante, del Wolfpack.

Camryn ha sottolineato:

Sono così grata per le tre meravigliose stagioni che ho trascorso con questo immensamente talentuoso cast di felici burloni. Mehcad Brooks, Reid Scott, Connie Shi, Anthony Anderson, Jeffrey Donovan, Hugh Dancy, Odelya Halevi, Tony Goldwyn e Sam Waterston. Senza dimenticare le incredibili guest star che sono arrivate e sono uscite dalle porte del nostro studio.

Camryn ha aggiunto:

Ho amato arrivare a lavorare ogni singolo giorno, tenere in linea i ragazzi del Distretto 27 e, aspetto ancora più importante, trascorrere il mio tempo con la troupe più laboriosa, professionale e dal cuore buono. Sono davvero il meglio di New York. Qualcosa di meraviglioso mi aspetta dietro l’angolo e non vedo l’ora di scoprire cosa sia. Fino a quel momento… Forza Knicks!