Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Law & Order ha introdotto il nuovo procuratore distrettuale interpretato da Tony Goldwyn, tre settimane dopo l’addio allo show di Sam Waterston.

Nella puntata dello show targato NBC si vede infatti Nicholas Baxter, il nuovo personaggio della serie, mentre collabora con i detective Jalen Shaw (Mehcad Brooks) e Vincent Riley (Reid Scott), che sta indagando sulla morte del miliardario Jonah Barlowe.

Baxter spiega che non è stato su una scena del crimine in oltre 30 anni e voleva quindi vederla, andandosene dopo pochi secondi e assicurando che cercherà in ogni modo di creare un rapporto costruttivo e trasparente con la polizia.

Nolan Price (Hugh Dancy) e Samantha Maroun (Odelya Halevi) pensano che Baxter non stia perdendo tempo e facendo già dei cambiamenti allo staff, oltre a dei lavori nel vecchio ufficio di Jack McCoy per farlo sembrare più contemporaneo. Baxter parla poi con Price per spiegare come abbia bisogno di qualcuno nello staff di cui fidarsi.

La tensione tra i due aumenta quando una donna coinvolta nell’omicidio su cui si sta indagando, che aveva rubato milioni di dollari a Barlowe, cerca di fare un accordo offrendo delle prove che dimostrano come un attore famoso abbia violentato 10 donne. Baxter spinge Price ad accettarlo in cambio di una condanna a 10 anni in carcere, pena troppo bassa per Barlowe. Baxter, tuttavia, è convinto che il violentatore sia una minaccia più grande per la società. Price rifiuta l’accordo e la donna viene considerata colpevole dalla giuria.

Che ne pensate dell’introduzione in Law & Order del nuovo personaggio interpretato da Tony Goldwyn?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline