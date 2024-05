Mariska Hargitay è convinta che nel futuro di Law & Order ci sarà una reunion tra Benson e Stabler, il suo personaggio e quello interpretato da Christopher Meloni.

L’attrice è infatti sicura che il passaggio di Organized Crime a Peacock per la stagione 5 non impedisca un crossover con Special Victims Uniti.

Mariska, intervistata da Variety, ha dichiarato:

Sto in realtà pianificandolo. Ne ho parlato con lui qualche giorno fa. Abbiamo avuto un party, ci siamo visti ed è stato paradisiaco. Ho incontrato il suo showrunner. Ci vogliono insieme e io e Chris ne abbiamo parlato, è arrivato il momento. Per noi è arrivato il momento giusto.

L’interprete di Benson ha sottolineato:

Non siamo stati a lungo nei rispettivi universi ed è per questo che abbiamo fatto le chiamate e cose simili. Ma siamo entusiasti nel tornare, nel salire di nuovo sul ring.

Olivia Benson, nel finale della stagione 25 di Law & Order: SVU si è tolta la collana che aveva ricevuto da Stabler, dandola alla madre di Maddie e dichiarando che l’aveva guidata durante dei momenti difficili, ma ora lei ne ha bisogno di più.

Benson aveva quindi chiamato Elliot per spiegargli quanto accaduto, ottenendo la sua approvazione.

Hargitay ha inoltre sottolineato che spera in futuro quell’oggetto, così importante per i personaggi e davvero simbolico, ritorni nelle mani di Olivia. La star della serie ha poi lodato la scena inserita nel finale:

Ho pensato fosse una scena intima e volevo ottenere la sua benedizione. Quello è il motivo per cui abbiamo scritto quella scena. Rappresenta molto il nostro rapporto, è al di sotto, c’è così tanto che non fanno le parole. Una delle cose che io e Chris facciamo ed è così meraviglioso è che quando leggiamo una scena pensiamo ‘Troppo, non abbiamo bisogno di così tanto’. Perché così tanta della nostra comunicazione è nello sguardo.