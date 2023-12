Nel cast della stagione 4 di Law & Order: Organized Crime ci sarà anche Dean Norris.

L’attore, in passato tra i protagonisti di Breaking Bad, avrà la parte di Randall Stabler, il fratello maggiore di Elliot, e apparirà in più di una puntata.

Randall ha lasciato la famiglia quando era giovane e ora lavora in campo immobiliare, oltre ad avere da molto tempo un rapporto teso con Elliot a causa di un evento legato al padre dei due fratelli.

Nello show si incontrerà anche Joe Jr, il fratello minore di Elliot, che ha trascorso quindici anni nell’esercito prima di essere allontanato dai militari con disonore, anche se non ha rivelato il motivo di quanto accaduto. Attualmente lavora per un’azienda vinicola britannica e c’è qualcosa del suo lavoro che lo fa vergognare nell’affrontare Elliot, il suo eroe.

La serie Law & Order ritornerà sugli schermi americani di NBC da giovedì 18 gennaio.

Fonte: TVLine