NBC ha rivelato in quale episodio tornerà in scena Amanda Rollins, interpretata da Kelli Giddish, nella serie Law & Order: Special Victims Unit: l’appuntamento per i fan è stato fissato sugli schermi di NBC il 2 maggio.

La puntata si intitola Prima Nocta e mostrerà Rollins tornare nel team per aiutare con le indagini riguardanti un violentatore seriale che sta prendendo di mira delle spose.

Nel teaser si vede Rollins mentre si esercita sparando e poi parla con il team, cercando di identificare le caratteristiche del possibile colpevole.

Giddish aveva abbandonato la serie nel 2022, ritornando in scena in occasione degli episodi crossover tra Organized Crime e SVU, venendo coinvolta da Elliot Stabler, e compiendo successivamente altre apparizioni nel franchise.

Che ne pensate del ritorno di Amanda Rollins nella serie Law & Order: SVU? State attendendo la messa in onda della puntata?

Fonte: ComicBook