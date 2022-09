Nei giorni scorsi, l’attrice Kelli Giddish ha dichiarato che la stagione 24 di Law & Order: SVU, serie in cui interpreta la detective Amanda Rollins, sarebbe stata l’ultima per lei. Secondo quanto riportato da Variety, questa decisione non è stata una scelta dell’attrice, né dello showrunner David Graziano, ma è stata presa dall’alto. Mariska Hargitay, protagonista e produttrice esecutiva dello show, e almeno un altro produttore hanno fatto pressione per far rimanere Giddish, ma la decisione era già stata presa.

In un comunicato, l’attrice ha così saluto i fan:

Interpretare Rollins è stata una delle più grandi gioie e privilegi della mia vita. Ho avuto la fortuna di far parte della famiglia di “Law & Order” negli ultimi 12 anni. Non c’è nessun altro personaggio in TV come Rollins. Lei è cresciuta e cambiata, e io pure. Ho iniziato a lavorare in questo show quando avevo poco più di vent’anni e sono grata di aver trascorso molti dei miei anni da adulta con Rollins nella mia vita.

Giddish si è unita alla serie nella tredicesima stagione nel 2011, insieme a Peter Scanavino, interprete di Dominick Carisi. Alla fine della scorsa stagione, Rollins e Carisi hanno iniziato una relazione romantica e, dopo la notizia dell’uscita di scena del personaggio di Giddish, la produttrice Julie Martin ha promesso ai fan via Twitter che la coppia “avrà un lieto fine”.

Trovate tutte le informazioni su Law & Order: SVU nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’addio di Kelli Giddish a Law & Order: SVU? Lasciate un commento!

FONTE: Variety