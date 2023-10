Citytv ha svelato il cast della nuova serie Law & Order: Toronto, di cui è stata condivisa anche la prima foto ufficiale.

La prima stagione dell’adattamento canadese del popolare brand televisivo creato da Dick Wolf sarà composta da dieci episodi.

I protagonisti saranno Aden Young (Rectify) nel ruolo del detective sergente Henry Graff, Kathleen Munroe (City on Fire) che avrà la parte di Frankie Bateman, Karen Robinson (Schitt’s Creek) che è l’ispettore Vivienne Holness, e K.C. Collins (The Cleaning Lady) che sarà l’avvocato Theo Forrester.

Nicola Correia-Damude (Shadowhunters) sarà il medico legale Lucy Da Silva, e Araya Mengesha sarà l’esperto in tecnologia Mark Yohannes.

Le puntate debutteranno sugli schermi canadesi nel 2024.

Fonte: Comingsoon