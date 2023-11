La serie Lawmen: Bass Reeves, prodotta da Taylor Sheridan, ha come protagonista e produttore David Oyelowo.

L’attore, in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, ha ora svelato cosa lo ha spinto a interpretare il personaggio, realmente esistito, nel progetto prodotto per Paramount+.

Oyelowo ha spiegato:

Penso che la tua domanda fosse cosa mi ha fatto interessare a questo personaggio incredibile. Proprio quello: era incredibile, una figura storica straordinaria, non potevo credere al fatto che non fosse più conosciuto quando me ne hanno parlato per la prima volta nel 2014. Non ho visto un film, non ho visto uno show televisivo. Ho pensato: ‘che cavolo?’. Ed è nata la mia ossessione per sistemare in qualche modo quella situazione.

David ha quindi aggiunto:

Ma, inoltre, è l’unicità della storia, del passare da essere uno schiavo ad avere quel potere, e poi avere una carriera di 32 anni nelle forze dell’ordine in uno dei territori letteralmente più pericolosi di quell’epoca, occuparsi della legge nella storia di questa nazione. Avere quel record. Se fosse stato bianco ci sarebbero monumenti, numerosi film, ci sarebbero graphic novel, tutti si vestirebbero come lui a Halloween. Sappiamo il motivo per cui non è stato così, quindi aggiustare quella situazione e raccontare la storia nel migliore dei modi ha portato a un percorso durato sette-otto anni. Sono felice di essere arrivato a questo punto.

