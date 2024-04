Nella serie Le cronache di Spiderwick, in arrivo su Roku Channel il 19 aprile, Jack Dylan Grazer ha il ruolo di Giangoccetto, parte affidata nel film a Martin Short.

Il giovane attore ha ora ammesso che, nonostante i consigli ricevuti, ha voluto guardare l’interpretazione compiuta nel lungometraggio prima di portare di nuovo in vita il personaggio.

Nei libri di Holly Black e Tony DiTerlizzi, Giangoccetto è un folletto che incontra Jared, uno dei giovani che si trasferiscono nella tenuta di Spiderwick, e gli spiega alcuni segreti della casa, oltre ad aiutarlo in vari modi.

Grazer, parlando di come si è avvicinato alla parte, ha ammesso di aver voluto riguardare l’interpretazione di Short:

Mi hanno detto ‘Non farlo’, ma è stata la prima cosa che ho fatto. E ho pensato: ‘Per quale motivo ho fatto tutte quelle ricerche?’. No, in realtà non è stato un lavoro di ricerca, è stato molto divertente.

Jack ha quindi svelato:

Sono inoltre cresciuto amando il film, in realtà per me è stata una grande ossessione. Avevo tutti i giocattoli, l’hobglobin, il monocolo e tutto il resto…

Il giovane attore ha parlato del suo approccio al ruolo raccontando che inizialmente si era un po’ ispirato ai pirati, ma gli è stato chiesto di non farlo perché in realtà il personaggio è un ragazzino, un teenager di 2.000 anni. Grazier ha dichiarato:

Ho reagito: ‘Oh, quello è più semplice. Un po’ un peccato perché volevo essere un folletto pirata’. Ma hanno detto: ‘No, no’. E si è finiti per avere vari ciak ci me mentre faccio cose diverse con una voce più stridula o più acuta, e l’hanno poi unita per certi momenti.

La serie segue la famiglia Grace mentre si trasferisce da New York al Michigan e nella casa della loro famiglia. Dopo il loro arrivo, i membri della famiglia scoprono dei misteri nascosti nella proprietà del loro bisnonno, oltre a un mondo segreto e fantastico che li circonda.

Aron Eli Coleite ha il ruolo di showrunner e produttore esecutivo, mentre Kat Coiro ha prodotto e diretto i primi due episodi.

Nel cast ci sono Joy Bryant nel ruolo di Helen Grace, Noah Cottrell che sarà Simon Grace, Lyon Daniels nei panni di Jared Grace, Mychala Lee nel ruolo di Mallory Grace, Jack Dylan Grazer che dà voce a Thimbletack e Christian Slater che sarà Mulgarath.

