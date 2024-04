Le Cronache di Spiderwick, tratta dalla serie di romanzi omonima di Holly Black e Tony DiTerlizzi, è trasmessa dal 19 aprile su Roku, negli Stati Uniti.

A più riprese gli attori hanno affermato che la serie sarà molto più oscura dei libri e della pellicola che venne realizzata nel 2008. Intervistata da ComicBook, l’attrice Alyvia Alyn Lind ha raccontato una scena che è stata rigirata per renderla più cupa:

Hanno effettivamente aggiunto la scena con il gatto quando entriamo in scena per la prima volta nel primo episodio dopo che abbiamo finito di girare. Quello è stato uno dei miei ultimi giorni sul set perché volevano più spavento, più oscurità nel primo episodio perché non pensavano fosse abbastanza cupo. Hanno aggiunto quella scena per rendere davvero più cupo quell’episodio, e penso sicuramente che faccia il suo lavoro.