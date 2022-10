Le cronache di Spiderwick: Kat Coiro parla di come She-Hulk ha ispirato la serie tv

Kat Coiro, la regista di She-Hulk: Attorney at Law, dirigerà anche la serie tv de Le cronache di Spiderwick, in arrivo prossimamente su Disney+.

La regista ha svelato come il lavoro per Marvel Studios abbia ispirato la nuova serie, che nonostante cgi e effetti speciali sarà una storia di esseri umani:

Ascolta, sono ossessionata dalla produttrice Victoria Alonso, e parte di ciò che mi lascia così in soggezione nei suoi confronti è la sua competenza tecnica e l’esperienza che ha nel mondo degli effetti visivi, tutto ciò che fa è ancora molto legato al viscerale e all’emozione. Essere in grado di apprendere tutte le sue abilità per creare una serie fortemente influenzata dalla CGI ma tenere stretto il cuore è qualcosa che sto cercando di portare in Spiderwick, che ha molto CGI e molti VFX, ma è essenzialmente una storia di esseri umani.

La serie tratta dai romanzi scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black affronteranno delle tematiche molto rilevanti per i ragazzini e per le loro famiglie, tra cui questioni sulla salute mentale. Dopo aver lasciato New York ed essersi trasferiti in Michigan nella tenuta della famiglia con la madre, i gemelli Jared e Simon Grace, insieme alla sorella Mallory, si ritrovano alle prese con un mondo alternativo e fantastico.

I primi due episodi saranno diretti appunto da Kat Coiro e il progetto è prodotto da Paramount Television Studios e 20th Television. Aron Eli Coleite (Locke & Key) è lo showrunner ed è produttore della serie insieme a Coiro, Holly Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch.

Fonte: Comic Book