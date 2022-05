Nel cast della serie, tratta dai romanzi di Anne Rice, ci sarà anche(House of Gucci). L’attore sarà una presenza regolare nel progetto targato AMC Networks.

Huston avrà il ruolo di Lasher: un’entità potente, in grado di cambiare forma e che è legato alle streghe di Mayfair da centinaia di anni.

Nel cast della serie ci saranno anche Alexandra Daddario nella parte della dottoressa Rowan Fielding, Harry Hamlin che sarà Cortland Mayfair, e Tongayi Chirisa nei panni di Ciprien.

Le streghe Mayfair si basa sulla trilogia di romanzi con al centro un neurochirurgo (Daddario) che scopre di essere l’erede di una famiglia di streghe. Mentre fa i conti con i suoi nuovi poteri, la donna deve affrontare una presenza sinistra che ha tormentato la sua famiglia per generazioni.

La serie, composta da otto episodi, è attualmente in fase di produzione a New Orleans e debutterà su AMC+ entro la fine dell’anno.

Esta Spalding sarà sceneggiatrice e showrunner della serie in collaborazione con Michelle Ashford.

Mark Johnson si occuperà della supervisione dello sviluppo degli adattamenti dei romanzi di Anne Rice per il piccolo schermo e per le piattaforme di streaming.

Che ne pensate dell’arrivo di Jack Huston nel cast della serie Le streghe Mayfair? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline