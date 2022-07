Le Superchicche torneranno sugli schermi televisivi con un reboot. Craig McCracken, il creatore della serie animata, collaborerà con Hanna-Barbera Studios Europe per riportare in tv anche Foster’s Home For Imaginary Friends e i due progetti sono attualmente in fase di sviluppo.

Il reboot della serie Le Superchicche rivisiterà ed espanderà il mondo in cui Blossom, Bubbles e Buttercup devono affrontare vari villain, nemici conosciuti e nuovi pericoli. La serie originale aveva debuttato su Cartoon Network nel 1998, conquistando due Emmy e numerosi premi nel corso della messa in onda di 78 puntate.

Le tre supereroine dovranno quindi nuovamente affrontare problemi legati alla scuola, la lotta al crimine e ostacoli piccoli e grandi.

The CW da tempo ha annunciato lo sviluppo di una versione live-action, tuttavia il pilot non ha convinto il network che ha chiesto agli autori di ritornare a lavorare sullo script.

Foster’s Home for Imaginary Friends, invece, è una serie che si rivolge al pubblico di bambini in età prescolare e mostra dei coetanei degli spettatori interagire con amici immaginari e vivere esperienze e avventure. La versione originale era andata in onda dal 2004 al 2009 su Cartoon Network.

McCracken sarà creatore, produttore e regista dei nuovi show.

Sam Register, presidente di Cartoon Network Studios, Warner Bros Animation e Hanna-Barbera Studios Europe, ha dichiarato:

Il ritorno tra le fila di Hanna-Barbera di Craig era un’opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire. Insieme al suo senso dell’umorismo e alla sua immaginazione senza paragoni, proporrà due dei suoi lavori più grandiosi, Le superchicche e Foster’s Home for Imaginary Friends, e siamo così eccitati che questi personaggi facciano parte della nuova fase dello studio.

Fonte: Deadline