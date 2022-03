Nelladi, lo spinoff di, entreranno in scena anche Nathaniel Buzolic e Charles Michael Davis, interpreti diI due attori saranno affiancati da Claire Holt e Riley Voelkel, che hanno la parte di Rebekah e Freya Mikaelson, già apparse in precedenza nello show in veste di guest star.

Lo showrunner Brett Matthews ha dichiarato:

La famiglia Mikaelson è benvenuta a fare visita in ogni momento, sempre e per sempre. Rivisitare questi personaggi e i talenti che li interpretano è una gioia. Il COVID lo ha reso difficile, organizzare le tempistiche lo rende difficile, e sono tutti così dotati, sono davvero impegnati. Ma se non possono viaggiare da New Orleans, possiamo semplicemente andare da loro.

La puntata in cui appariranno Kol e Marcel si intitola Everything That Can Be Lost May Also Be Found. La sinossi anticipa che Hope continua a essere alle prese con la confusione e a lottare per la propria umanità, ritrovandosi quindi a vedere le persone che per lei significano di più: Rebekah, Marcel, Kol e Freya.

Nell’episodio, inoltre, Kaleb vuole introdurre Cleo al suo mondo, tra cui quelli che hanno avuto l’influenza più profonda sul suo percorso. Nel frattempo Lizzie pensa a un piano per entrare nelle grazie di qualcuno.

Tra le guest star apparse in passato e legato all’universo di The Vampire Diaries e The Originals c’erano anche Zach Roerig (Matt), Jodi-Lyn O’Keefe (Jo), Chris Wood (Kai), Rebecca Breeds (Aurora) e Candice King (Caroline).

Che ne pensate del coinvolgimento di Kol e Marcel nella storia di Legacies?

Fonte: TVLine