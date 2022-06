Legacies non avrà una stagione 5 e i fan non potranno quindi fare la conoscenza di Stefanie Salvatore, la figlia di Damon ed Elena.

La creatrice della serie Julie Plec ha infatti rivelato che nei progetti in caso di rinnovo c’era quello di introdurre la ragazza. La coppia composta dai personaggi affidati a Ian Somerhalder e Nina Dobrev, come accennato nella prima stagione come parte di una realtà alternativa, ha avuto una figlia il cui nome è stato scelto in onore dello zio Stefan (Paul Wesley).

La sceneggiatrice e produttrice ha raccontato:

Stefanie era in cima alla lista dei personaggi che volevamo introdurre nella prossima stagione se avessimo potuto andare avanti.

Julie Plec ha sottolineato che non sarebbe comunque stata la versione di cui si parlava nella realtà alternativa:

Nella mia mente, Damon ed Elena avevano avuto dei figli nella nostra dimensione temporale. Il modo in cui abbiamo fatto riferimento a Stefanie nella puntata del genio era che aveva 12 o 13 anni. Ma nella linea temporale di Legacies i loro figli erano più giovani, probabilmente neonati.

La sceneggiatrice non aveva ancora decidere se l’introduzione del personaggio sarebbe avvenuta con un salto temporale o in un altro modo, anche se l’idea era di farle condividere lo schermo con Pedro da teenager.

Nella serie Legacies, pur senza un’apparizione sullo schermo di Ian Somerhalder e Nina Dobrev, si è rivelato che Elena gestiva uno studio medico a Mystic Falls e, insieme a Damon, aveva accolto per breve tempo nella propria casa Josie mentre frequentava il liceo pubblico.

Che ne pensate della mancata occasione di vedere in scena la figlia di Damon ed Elena nella serie Legacies? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine