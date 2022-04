Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serieha svelato il destino di una delle coppie preferite dai fan di, lo spinoff di, quella composta da

Nella puntata Everything That Can Be Lost May Also Be Found sono apparsi per la prima volta nello show Charles Michael Davis e Nathaniel Buzolic. L’episodio ha mostrato i loro personaggi mentre cercavano di aiutare Hope Mikaelson a riottenere la propria umanità dopo aver risvegliato la maledizione legata ai vampiri.

Nel finale di The Originals Rebekah aveva chiesto a Marcel di sposarla, ma la situazione era rimasta in sospeso a causa del fatto che il personaggio di Claire Holt aveva ipotizzato, se mai ci fosse stata la possibilità, di andare a Mystic Falls per prendere la cura e diventare umana. Rebekah era apparsa nella quarta stagione di Legacies e non aveva mai nominato Marcel, ma nel nuovo episodio si rivela che i due si sono sposati.

Davis aveva parlato del destino della coppia dichiarando:

In The Originals, per far funzionare la loro dinamica, dovevano sempre avere qualche forma di tensione. Venivano sempre divisi, ed è stato bello semplicemente rilassarsi e lasciare che fossero una coppia per questo episodio. Nessun urlo, nessuno scontro, è stato semplice.

Che ne pensate? Siete felici che in Legacies si riveli che Rebekah e Marcel sono sposati?

Fonte: TVLine