Legend of Vox Machina: annunciato un prequel a fumetti

The Legend of Vox Machina

Dark Horse ha annunciato una serie di prequel a fumetti per la serie animata Legend of Vox Machina, in arrivo il prossimo anno.

La prima di questa graphic novel si intitolerà The Legend of Vox Machina: Whitestone Chronicles. Le graphic novel saranno scritte da Marieke Nijkamp, ​​che in precedenza ha scritto il romanzo Critical Role: Vox Machina – Kith & Kin con disegni di Tyler Walpole, autore anche dei disegni per la serie di graphic novel Critical Role: The Mighty Nein Origins.

La prima di queste graphic novel uscirà nel 2024 e si concentrerà sulla dottoressa Anna Ripley, un’antagonista ricorrente nella campagna Vox Machina. Ripley era un seguace dei Briarwood che assistette all’acquisizione di Whitestone e torturò Percy, ma alla fine fu tradita dai Briarwood e imprigionata. Vox Machina l’ha liberata per farsi aiutare nella riconquista di Whitestone, ma successivamente è fuggita, come mostrato nel finale della prima stagione di The Legend of Vox Machina. Nella seconda stagione della serie, Ripley viene mostrata mentre aiuta il drago nero Umbrasyl mentre tenta di raccogliere le Vestigia della Divergenza, che è una deviazione dalla campagna originale.

