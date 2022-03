Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, nel season finale della stagione 7, ha mostrato l’di uno deidella serie che fa parte dell’Arrowverse. Lo show, che non è stato ancora rinnovato, in caso di un ritorno sugli schermi dovrà quindi fare i conti con l’assenza di una delle

Ovviamente la notizia contiene un’importante anticipazione, non proseguite se non volete spoiler!

Nick Zano, interprete di Nate Hewyood, è il membro del cast che non tornerà tra gli interpreti in caso di un rinnovo. L’attore era entrato nel mondo di Legends of Tomorrow nella seconda stagione ed è apparso in 94 episodi.

Nella puntata andata in onda su The CW il personaggio viene mostrato mentre affronta un campo di battaglia della prima Guerra Mondiale pe salvare Alun, l’amore della sua amica Gwyn. Per riuscire nella sua missione deve però attraversare un’area dove è presente nell’area dell’iprite, ovvero il gas mostarda, situazione che erode la superficie di acciaio che ricopre il suo fisico. Nate si ritrova così a non avere più alcun superpotere e decide di trascorrere la sua vita insieme alla fidanzata Zari.

Zano, commentando il suo addio alla serie, ha voluto sottolineare quanto sia grato nei confronti dei fan, del loro sostegno e della loro passione:

Si è trattata di un’esperienza meravigliosa e bellissima. Perché conoscete il nostro show: è come far parte di un club. Rivela, in un certo senso, il tipo di persona che sei. Sei una persona che ama ridere, ma ha anche un grande cuore. Questa è la cosa splendida dei nostri fan e di tutti coloro che guardano la serie. E per quanto riguarda l’uscita di scena, è la vita. Non si possono prevedere le cose. Ti senti in un certo modo e il giorno dopo in un altro, ma il mio contratto era scaduto, l’ho rispettato e mi sentivo benissimo.

Nick ha ribadito che vuole bene a tutte le persone coinvolte nella serie:

Non penso avrò mai un’opportunità di trovarmi in una situazione così, in cui posso dire addio in un modo significativo, senza che uno show sia cancellato, gli showrunner vengano licenziati, gli attori vengano licenziati. Questa è la prima volta che ho avuto questa opportunità, salutare qualcosa che significa così tanto per me e uno show che significa così tanto, quindi è stato bello.

Che ne pensate dell’uscita di scena di uno dei protagonisti di Legends of Tomorrow? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline