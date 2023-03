The CW

ideata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg and Marc Guggenheim

Legends of Tomorrow

Brandon Routh è ritornato a parlare di Legends of Tomorrow, confermando che spera ancora la serie possa tornare in qualche modo sugli schermi per concludere la storia dei protagonisti.

L’attore, intervistato durante la promozione della sua apparizione in Quantum Leap, ha spiegato:

Abbiamo finito nel 2019, quindi abbiamo accettato quanto accaduto da tempo. Ma semplicemente amo tutti i fan di Legends e meritano un qualche tipo di conclusione, quindi spero che lo ottengano.

Routh ha fatto parte del cast della serie per cinque stagioni con il ruolo di Ray Palmer. Nell’Arrowverse si spiega poi che ha deciso di ritirarsi dalla vita di supereroi e sposare Nora Darhk. Brandon era poi tornato in scena in occasione dell’evento televisivo Armaggedon.

Tra le pagine del fumetto Earth-Prime, inoltre, si svela che Ray e Nora hanno avuto un figlio.

Che ne pensate? Ha ragione Brandon Routh nel dichiarare che i fan di Legends of Tomorrow meritano un epilogo della storia dopo la cancellazione della serie?

Fonte: Syfy