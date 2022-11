L’Arrowverse sembra stia andando verso la propria conclusione, ma William Shatner sta sostenendo la proposta lanciata da Johnathon Schaech di realizzare uno spin-off di Legends of Tomorrow dedicato a Jonah Hex.

L’icona di Star Trek ha infatti ricondiviso un tweet dell’attore rivolgendosi direttamente a James Gun, ora responsabile della supervisione e dello sviluppo dei film, delle serie e dei progetti animati ispirati ai fumetti della DC.

Già quattro anni fa Schaech aveva proposto la realizzazione di uno spin-off dedicato al suo personaggio dichiarando:

Penso che Jonah abbia molto da dire su tante cose che stiamo affrontando: è un uomo davvero mascolino, ma ha affrontato abbastanza da capire molto di quello che accade all’interno… Qualsiasi cosa nella storia, come quello che stiamo affrontando ora con i nostri problemi di razzismo, la crisi in corso a Hollywood… Non saprebbe come affrontare tutte quelle questioni sui suprematisti bianchi: è stato cresciuto dagli indiani Apache, potrebbe essere in prima linea nel loro tentativo di appropriarsi delle terre degli indiani. Potrebbe trovarsi in ogni situazione politica che stiamo affrontando nella cultura contemporanea. Vorrei inoltre rivederlo tornare nella seconda Guerra Mondiale.

Per ora, tuttavia, non sono stati annunciati dei possibili progetti legati all’universo di Legends of Tomorrow e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà tra le fila della Warner e della DC.

