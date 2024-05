Il gruppo LEGO ha annunciato i dettagli in merito all’arrivo su YouTube, previsto per il 17 maggio, della seconda stagione di LEGO DREAMZzz.

LEGO DREAMZzz, le cose da sapere sulla seconda stagione

Nel comunicato stampa ufficiale diffuso dalla multinazionale danese possiamo leggere:

Il Gruppo LEGO annuncia l’attesissima seconda stagione dello show LEGO DREAMZzz intitolata La Notte della Mai-Strega, con un nuovo personaggio cattivo che porterà il caos nel mondo dei sogni. I primi 10 episodi della seconda stagione saranno disponibili dal 17 maggio sul canale YouTube LEGO, ma anche su Netflix, su Prime Video e su Cartoon Network (dal lunedì al venerdì alle ore 18.25). Anche chi non si è ancora innamorato dei protagonisti Mateo e Izzie potrà rivedere la prima stagione su Boing e Boing Plus tutti i weekend di maggio alle 16.15 e alle 21.10. Il 25 e 26 maggio, infine, andrà in onda una vera e propria maratona della prima stagione dalle 15.15 su Boing e dalle 16.15 su Boing Plus.

Gli ultimi 10 episodi della seconda stagione saranno disponibili a settembre.

L’AVVENTURA CONTINUA

Tutto è iniziato con Avventure nel Mondo dei Sogni, con i protagonisti Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey che hanno scoperto che questo universo fantastico di desideri e fantasia esiste davvero. Nella nuova stagione, i ragazzi portano avanti la missione della loro agenzia segreta, l’Ufficio della Notte, e continuano a mantenere il mondo dei sogni al sicuro.

La seconda stagione si apre con la Mai-Strega che esce dal Regno Oscuro, dove era stata imprigionata dal Re Nightmare. Una volta fuggita, usa i suoi poteri per rubare ricordi, creare un gruppo di malvagi doppelganger e catturare i regni dei sogni nelle indistruttibili cupole del destino. La sorte dell’intero mondo è in pericolo mentre la Mai-Strega dà il via al suo incantesimo per smettere per sempre di sognare. Solo i nostri eroi possono fermarla!

Per festeggiare la nuova stagione dello show e i nuovi set, LEGO Italia si è ispirata ai protagonisti della serie e ha intrapreso una missione speciale: riportare i sogni dove rischiano davvero di svanire, inghiottiti da una realtà a volte troppo cupa. Infatti, il marchio danese entrerà negli ospedali, in collaborazione con Medicinema, l’ente no profit che ha portato la cinematerapia nel nostro Paese.

I piccoli pazienti del Policlinico Gemelli di Roma potranno vedere i primi episodi di LEGO DREAMZzz in anteprima assoluta, il 16 maggio alle ore 16.00. Per 88 magici minuti, i bambini dimenticheranno esami e terapie e si godranno lo spettacolo in esclusiva, riscoprendo così il magico potere dei sogni. Giocheranno poi a immaginare i loro desideri e li metteranno su carta per renderli ancora più veri e non dimenticarli mai più. Anche i baby pazienti dell’Ospedale Niguarda di Milano potranno gustarsi lo show in anteprima il 16 maggio, direttamente dalle loro stanze, grazie al canale TV 1 Medicinema, mentre l’intera stagione sarà poi trasmessa nelle camere degli ospiti per tutto l’anno.

E non finisce qui. Infatti, LEGO Italia porterà un pizzico di magia anche alla seconda edizione di In & Aut Festival, il primo festival dedicato all’inclusione sociale e al lavoro delle persone autistiche. Il 17, 18 e 19 maggio il marchio danese sarà partner tecnico dell’importante appuntamento, che richiamerà Ministri, associazioni e ricercatori, e sarà presente a Piazza Città di Lombardia con uno stand dedicato a LEGO DREAMZzz, in cui i bimbi potranno giocare con i set. La sera del 17, alle ore 20.00, i nuovi episodi della seconda stagione andranno in onda all’Auditorium Testori per la gioia di tutti i presenti all’evento.

Queste iniziative all’insegna dei sogni si vanno ad aggiungere alla collaborazione iniziata già nel 2023 con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che tornerà anche quest’anno a settembre in occasione della corsa benefica Pigiama Run a sostegno dei bambini pazienti oncologici.

La missione terminerà nel mondo dei sogni per eccellenza: il cinema. Il 19 maggio dalle ore 10.30 le famiglie potranno godersi l’esperienza di guardaregratuitamente i primi 4 episodi della nuova stagione in 8 cinema italiani: negli Uci Cinemas di Torino Lingotto, Milano Bicocca, Bologna e Porta di Roma; nei cinema The Space di Roma Parco De Medici, Napoli Mediterraneo, Belpasso (CT) e Casamassima (BA).

ACCENDI L’IMMAGINAZIONE CON I NUOVI SET

In occasione del lancio della stagione 2, il Gruppo LEGO annuncia l’uscita di nove nuovissimi set LEGO DREAMZzz che incoraggiano i bambini a dare vita ai loro sogni più sfrenati. Infatti, alcuni set includono 2 o 3 opzioni di gioco così i piccoli sono guidati nella loro creatività e possono scegliere fino a 3 costruzioni diverse.

I fan possono correre nel mondo dei sogni utilizzando La moto-gatto di Zoey, un fantastico gatto giocattolo che si trasforma in una moto-gatto con ruote o in un gatto veloce alimentato da turbo booster. Con Gli animali da sogno di Izzie, i bambini possono inseguire il corvo della Mai-Strega scegliendo se costruire un panda rosso per rincorrerlo sulla terra, un uccello per inseguirlo nel cielo o una tartaruga marina per catturarlo sott’acqua.

Il Dinosauro robot C-Rex di Cooper consente agli appassionati di aiutare Zoey e Cooper a recuperare il barattolo dei sogni, costruendo un fantastico modello di dinosauro. I bambini possono trasformare la discarica LEGO® di Cooper in un feroce T-rex o in uno pterodattilo volante con le ali.

Infine, l’immaginazione può davvero volare con il Corvo di mezzanotte della Mai-Strega. I giovani sognatori si divertiranno a costruire il malvagio corvo della Mai-Strega e quindi a trasformarlo in una capanna-corvo o in una collezione di 3 creature da incubo: una casa ambulante, un ragno calderone e un corvo gigante.

Altri nuovi set includono il Robot Panda di Logan, Le creature da incubo della Mai-Strega, il Battle Mech di Mateo e Z-Blob e l’epico Castello di Nocturnia, in esclusiva per i LEGO Store e LEGO.com/DREAMZzz.

Cerim Manovi, Direttore Creativo del franchise LEGO DREAMZzz, ha dichiarato: “I contenuti e i prodotti LEGO DREAMZzz celebrano le infinite possibilità date dai sogni, consentendo ai bambini di raccontare le proprie storie uniche attraverso il gioco creativo. Abbiamo mantenuto questo aspetto al centro dei nuovi set. Quest’anno siamo entusiasti di rivelare che alcuni includono fino a tre diverse opzioni di gioco in un unico prodotto, invitando i bambini a fare le proprie scelte quando costruiscono e raccontano le loro storie”.

I nuovi set LEGO DREAMZzz saranno disponibili per l’acquisto dal 1° agosto 2024, tuttavia i fan possono già preordinare il Dinosauro robot C-Rex di Cooper, il Corvo di mezzanotte della Mai-Strega e il set Battle Mech di Mateo e Z-Blob nei LEGO Store e su LEGO.com/DREAMZzz.

Infine, il Gruppo LEGO pensa ai genitori. Infatti, secondo alcuni recenti studi, più della metà dei bambini ha difficoltà a dormire. Così, il marchio danese ha creato un vademecum con la D.ssa Shelby Harris, professoressa associata di neurologia e psichiatria all’Albert Einstein College di Medicina. Basta cliccare qua per trovare tutti consigli per sonni (e sogni) sereni.

