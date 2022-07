LEGO: il set di The Office arriva ufficialmente a ottobre, tutti i dettagli

LEGO Ideas ha mostrato ufficialmente il set dedicato a The Office, che era stato confermato lo scorso anno come uno dei prodotti per il 2022.

Il set raffigurerà gran parte della Dunder Mifflin, avrà ben quindici miniature e sarà disponibile dal 1 ottobre. Il prodotto è già preordinabile sul sito ufficiale LEGO, a questo indirizzo.

Sarà composto da 1164 pezzi e costerà 119,90 €, una volta costruito, le dimensioni saranno di 25 x 30. L’ufficio di Michael sarà estraibile e potrete esporlo a parte.

Oltre ai 15 personaggi, ci sono un sacco di oggetti di scena, come la gelatina, la pentola di Kevin, i grafici e la fotocopiatrice.

Il progetto prodotto dal 2005 per NBC, in arrivo su Netflix il 23 ottobre, è un remake dell’omonima serie britannica creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant. Al centro della trama ci sono i dipendenti della Dunder Mifflin di cui si segue la vita privata e professionale. Tra i personaggi protagonisti ci sono Michael Scott (Steve Carell), il direttore della filiale, il venditore Jim Halpert (John Krasinski), la receptionist Pam Beelsy (Jenna Fischer) e Dwight Schrute (Rainn Wilson). La prima stagione segue il team dell’azienda mentre affronta l’ipotesi di un ridimensionamento della filiale che potrebbe causare alcuni licenziamenti. Tra gli interpreti dello show anche B.J. Novak, Ed Helmes, James Spader, Leslie David Baker, Angela Kinsey, Mindy Kaling, Rashida Jones, Ellie Kemper, Zach Woods, Jake Lacy e Kate Flannery. Nel corso delle stagioni c’è stato inoltre spazio per moltissime guest star tra cui Ricky Gervais, Idris Elba, Amy Adams, Will Arnett, Jim Carrey, Kathy Bates, Jack Black e Bob Odenkirk.

The Office è invece disponibile su Netflix e nella sezione Peacock di NOW.

Fonte: LEGO Store