Lena Dunham collaborerà con Netflix per realizzare una nuova serie intitolata Too Much.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi e avrà come protagonisti Megan Stalter e Will Sharpe.

Le riprese si svolgeranno nel 2024 nel Regno Unito e il progetto sarà prodotto dalla creatrice di Girls e da suo marito Luis Felber.

La storia si svolgerà a Londra e avrà come protagonista Jessica (Stalter), una donna di New York dipendente dal lavoro. La trentenne sta facendo i conti con una relazione spezzata che pensava sarebbe durata per sempre e si sta lentamente isolando da tutte le persone che conosce. Quando ogni quartiere di New York racconta una storia sul suo cattivo comportamento, l’unica soluzione è accettare un lavoro a Londra, dove sta progettando di vivere una vita in totale solitudine, come una delle sorelle Bronte. Quando incontra Felix (Sharpe), meno simile a Hugh Grant in Notting Hill e più vicino al suo coinquilino ubriaco, pensa sia impossibile ignorare quella strana connessione, anche se crea più problemi di quanti ne risolve. Ora devo chiedersi: gli americani e i britannici parlano la stessa lingua?

Jessica ha visto la sua vita spegnersi rispetto a dieci anni prima. Felix porta il caos in quello che si aspettava dalla vita, e le fa capire che fidarsi di qualcuno fa più paura rispetto a fidarsi. Felix è un trentacinquenne molto diverso: si comporta come un eterno diciottenne, si veste come un elfo punk e corre il più possibile distante da un trauma che non può nominare, facendo sesso con ogni donna che si ferma nel bar oltre l’orario di chiusura e svegliandosi chiedendosi perché non può apprezzare una notte trascorso da solo. Nato nel Regno Unito e cresciuto tra le scuole private inglesi e la sua famiglia estesa in Giappone, non si sente di appartenere a nessun luogo. Realizzare musica è la sua unica consolazione, anche se nessuno la ascolta.

Lena ha dichiarato:

Questo è uno show a cui tengo molto, creato con mio marito Luis e con nel cast alcuni dei miei attori preferiti – i geni che sono Meg e Will e insieme a un gruppo di amici – e che mi permette di collaborare ancora con Working Title, che hanno realizzato alcune delle commedie romantiche che mi hanno formata. Netflix ha sostenuto così profondamente la visione, ovvero creare una commedia romantica che ci faccia fare il tifo per l’amore, porti gioia, e al tempo stesso dia spazio ai problemi della vita.

Dunham scriverà la sceneggiatura di Too Much, mentre Felber sarà autore delle musiche e produttore esecutivo della serie.

Che ne pensate della nuova serie di Lena Dunham intitolata Too Much? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Deadline

