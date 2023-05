Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli adatteranno il romanzo Turbulence, scritto da David Szalay, in una serie tv.

Tra le pagine si seguono le storie di 12 protagonisti mentre viaggiano di città in città e affrontano turbulenze, metereologiche ed emotive.

Ogni puntata inizierà e si concluderà nella città di Londra.

A produrre il progetto sarà Envision Entertainment e Michael Nakan, CEO e fondatore della casa di produzione, ha dichiarato:

Vediamo Turbulence come un progetto unico nella vita e prestigioso che può introdurre i migliori talenti locali agli spettatori realmente globali, un risultato incredibile nell’epoca dello streaming.

Gli sceneggiatori italiani, in passato autori di Gomorra – La serie e ZeroZeroZero, stanno inoltre lavorando a The Kollective, un adattamento televisivo della saga giornalistica di Bellingcat per The European Alliance.

Fonte: Deadline